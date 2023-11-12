عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم مواطني مطروح في مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع البناء المخالف، حيث تمت الإشارة إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواجهة ومنع التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية والبناء بدون تراخيص وإزالة عدد من حالات التعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وهناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة جميع التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي تم رصدها في عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضي الزراعية بدون تراخيص، مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ علي أراضي الدولة وبصفة خاصة الأراضي الزراعية.

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة. 

وقال وزير التنمية المحلية إن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

فيما أوضح محافظ مطروح أن عدد السلاسل التجارية والمحال المشاركة في المبادرة وصل إلى 34 منفذاً في جميع أنحاء المحافظة بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% على 18 سلعة متنوعة، بينها السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع الضرورية، مشيراً إلى توجيهاته المستمرة بتكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة استعدادات المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الأمطار المتوقعة مع بداية فصل الشتاء. 

ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لجميع أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوراع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول ومراجعة السدود وتدعيم وتقوية السدود بالوديان وتكليف غرفة العمليات بالمتابعة على مدار اليوم بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومجالس المدن والدفاع المدني للتحرك السريع والتفاعل مع الطوارئ والتعامل مع تجمعات المياه وإزالتها عند سقوط الأمطار.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: إزالة 8 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر

ترشيحاتنا

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

دواء جعلني بين الحياة والموت.. خيري رمضان يكشف سبب غيابه مؤخرا

المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا على أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ