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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 97 من أعضاء ناديي الرحاب ومدينتي لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

صدى البلد

استقبلت محافظة بني سويف فوجين سياحيين ضما  97 من أعضاء ناديي الرحاب ومدينتي بالقاهرة في أول زيارة لهما  لبني سويف، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة" الإدارة العامة للسياحة "وشركة أيديال تورز، لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية  المحافظ "د. محمد هاني غنيم". 

 

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وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم بمركز الواسطى، حيث كان في استقبال الفوج : الأستاذة رانيا عزت مدير عام  السياحة بالمحافظة، الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة، الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس بناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوجين الآباء ورعاة الدير للإطلاع  على القيمة التاريخية والدينية للدير، تلاها زيارة مسجد السيدة حورية  بمدينة بني سويف، ثم تناول وجبة غداء ، ليُختتم البرنامج بجولة  للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش والممشي السياحي ومشاهدة  الجزر النيلية بالمجرى وتعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، فضلاً عن حضور  عرض فنى  لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية.

من جانبهم أعرب أعضاء الناديين عن سعادتهم بالزيارة وما تتميز به  بني سويف من جمال الطبيعة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة وحُسن الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي ، الأمر الذي  سوف يشجعهم على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكان المحافظ قد كلف إدارة السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوجان بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التي تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

 

الإدارة العام الإدارة العامة الممشي السياحي المشاركة السياسية بني سويف برنامج اليوم تنشيط السياحة الداخلية ناصر ميدوم ناد

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