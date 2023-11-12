مساعد وزير الإسكان يرصد أهم التحديات أمام قطاع التنمية العمرانية في مصر

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هناك أربعة تحديات تواجه القطاع العقاري الآن فى ظل تزايد التحديات الاقتصادية عالميا وإقليميا.



وأضاف إبراهيم ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن تلك التحديات هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة البنكية، إضافة إلى طول فترة عرض الوحدات للبيع.

وأوضح إبراهيم أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز للحد من تلك التحديات والأعباء للحفاظ على تنشيط القطاع العقاري، تتضمن حوافز فنية ومالية.