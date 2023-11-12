مجزرة جديدة.. الاحتلال يعيد قصف مجمع الشفاء في غزة

قال وكيل وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال يجدد قصفه على مجمع الشفاء الطبي، واستهدف القصف بئرا ومحطة الأكسجين.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليوم، الأحد، أن الاحتلال دمر قسم أمراض القلب في المجمع.

وأضاف: “مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا”.

هذا وقد قال مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة: “لم تصل إلينا أي مساعدات تمكننا من مواصلة علاج مرضى السرطان".

وأوضح مدير المستشفى اليوم، الأحد، أن المستشفى يفقد يوميا عددا من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “تأكد وفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة، ونتوقع وفاة المزيد”.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي".

واستطرد: “الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة”.