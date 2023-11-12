إدخال 84 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح إلى قطاع غزة

قدم الهلال الأحمر المصري دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء ، المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية تضامنا معهم في مواجهة المحنة التي يواجهها الفلسطينيين.

84شاحنة

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه تم ادخال84شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية من الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني.

وصلت دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة عن طريق معبر رفح البري، لتلقى العلاج اللازم ف المستشفيات المصرية.

و وصل الى الأراضي المصرية دفعة جديدة من الرعايا الأجانب..حيث بلغ عددهم300فردا يحملون الجنسية المزدوجة ويتعود عدة دول في طريقهم إلى بلادهم.