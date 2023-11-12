قافلة بيطرية علاجية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ، أن القافلة نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية، ورش 150 رأس جاموس و100 رأس أبقار وفحص عدد 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم.

وأكد أن المديرية لا تألوا جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

