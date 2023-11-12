خدعة.. إعلان صادم من رئيس وزراء الاحتلال بشأن تحرير الرهائن لدى حماس

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يمكن أن يكون هناك اتفاق لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفي مقابلة شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال نتنياهو إنه لا يوجد اتفاق قريب حتى تبدأ قواته العملية البرية في غزة.

وأضاف: “سمعنا أن هناك صفقة وشيكة من هذا النوع أو من هذا النوع، ثم علمنا أن الأمر كله كان خدعة. لكن في اللحظة التي بدأنا فيها العملية البرية بدأت تتغير”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف مكان احتجاز جميع الرهائن في الوقت الحالي، قال: “نحن نعرف الكثير، لكنني لن أكثر من ذلك”.

وأضاف “إذا كان هناك اتفاق متاح، سنتحدث عنه.. سنعلن ذلك إذا كان قابلا للتحقيق”.