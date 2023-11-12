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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان عثمان محمد علي

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون

 

وفاة الفنان عثمان محمد علي والد  الفنانة سلوي عثمان 

 

أعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان منذ قليل.

معاناة عثمان محمد علي مع المرض:

وكان قد تعرض  الفنان عثمان محمد علي منذ عام  لأزمة صحية طارئة.

 

جاء ذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ، وأعلن الفنان القدير عن أزمته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.

 

معلومات عن عثمان محمد علي :

 

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية. فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

 

والفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية، كما اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

 

 

اشرف زكي نقابة المهن التمثيلية عثمان محمد على

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