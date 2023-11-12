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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح فعاليات تدريب ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،فعاليات الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان " المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي بدأت اليوم ، بقاعة نادي الإدارة المحلية ، وتستهدف تأهيل السيدات ،بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.


وفي كلمته أكد المحافظ حرصه على التواجد خلال بدء فعاليات الدورة التدريبية، والتي تكتسب أهميتها  كونها تأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة ،مشيراُ إلى أن المرأة المصرية، حظيت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة ، وأصبحت مُشَاركتها  في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل جلى في تقلد المرأة مناصب قيادية  وإدارية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان، منوهاً عن حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثاني من المديرين والقيادات ، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية ، مشدداً على أهمية اكتساب مهارات القيادة والإدارة بجانب المهارة في الأداء التنفيذي الذي لا يكفى بمفرده في الجوانب القيادية لشغل المناصب العليا وإدارة الملفات الهامة والحيوية

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كما أعرب المحافظ عن تقديره الكبير للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وفي مقدمتهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية ، لاسيما وانه يشرف  بكونه من خريجي هذا الصرح المتميز وبات منارة للعلم والتدريب والتأهيل، إذ تمكن خلال فترة وجيزة، من تخريج كوادر شبابية تقلدت مناصب قيادية ، تحت رعاية واهتمام نوعي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي كان ذو  نظرة ثاقبة حيتما راهن على الشباب ووثق بهم وأتاح لهم فرصة ذهبية للتمكين والقيادة وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم في العمل العام

من جانبه عبر مسؤولو الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البرنامج التدريبي، والذي سبقه ندوة تعريفية خلال أكتوبر الماضي ، للتعريف وإطلاق البرنامج “المرأة تقود”، والذي سوف يُعقد على مدار 23 يوماً بمشاركة أكثر من 70 سيدة  من السيدات بكافة القطاعات (حكومي /عام /خاص / رائدات أعمال ) من سن 22 إلى 50 عاماً ، حيث  يتضمن التأهيل والتدريب محاضرات وورش عمل تتناول عدداً  من المحاور والموضوعات والبرامج المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدرات المرأة على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي ، مع التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030

رافق المحافظ الافتتاح: منسقو الدورة من الأكاديمية ، كل من : الدكتور أحمد جمال  ،الدكتورة حلا بدر، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ أحمد مرسي - مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة " منسق المحافظة الخاص بالمبادرة " ، وقام بإلقاء محاضرة اليوم : الدكتور أحمد مختار

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