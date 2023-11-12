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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: المشروعات البحثية المتميزة لها دورها في توطين الصناعة الوطنية

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يُشارك فى افتتاح معرض الصناعات

شارك الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية فى معرض الصناعات والابتكارات العلمية بجامعة المنوفية، والذى افتتحه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، على هامش الملتقى البحثي والحواري تحت عنوان "البحث العلمي والصناعة شراكة من اجل المستقبل 2023"، ونظمه مكتب الابتكار والبحث العلمي بجامعة المنوفية.

تضمن المعرض عددًا كبيرًا من المشروعات في المجالات الصناعية والتكنولوجية، وصناعة الدواء، والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الحرفية والتراثية، وشملت عدة مشاريع في كليات "الزراعة، الهندسة الإلكترونية بمنوف، العلوم البحثية، الصيدلة، التربية النوعية، فضلًا عن كلية الاقتصاد المنزلي، بالإضافة الى مشاركة فعالة لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية.

ومن جهته، أثنى الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، على الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة، مؤكدًا أن لها دورها في توطين الصناعة الوطنية، وحل مشكلات المجتمع، والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات والتي خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.

وشهدت فعاليات المعرض من جامعة المنوفية الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها تونى مقرر الملتقى والمنسق التنفيذي لمكتب الابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى لفيف من خبراء الصناعة والبحث العلمي والباحثين والمؤسسات البحثية والصناعية المختلفة

جامعة الدلتا التكنولوجية معرض الصناعات والإبتكارات العلمية بجامعة المنوفية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية البحث العلمى والصناعة شراكة من اجل المستقبل ٢٠٢٣ الدكتور عربى كشك

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