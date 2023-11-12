وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل تعرف حجم رد المقاومة اللبنانية

علق السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، على تصريحات وزير دفاع إسرائيل بشأن لبنان والتي قال فيها: "ما فعلناه في غزة نعرف كيف نكرره في بيروت".

وقال السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "تعودنا على تهديدات العدو الإسرائيلي وهذا الأمر لن يفلح مع المقاومة".

وأضاف: "إسرائيل أخلت عشرات القرى على امتداد الحدود مع لبنان"، موضحا: "تهديدات وزير الدفاع الإٍسرائيلي لن تنفع مع لبنان".

وأشار السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق،: "إسرائيل تعرف حجم رد المقاومة اللبنانية لذلك لم يلجأ لعدوان واسع النطاق"، مضيفا: "المقاومة اللبنانية ساهمت في تخفيف الضغط على غزة".