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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل تعرف حجم رد المقاومة اللبنانية

لبنان
لبنان

علق السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، على تصريحات وزير دفاع إسرائيل بشأن لبنان والتي قال فيها: "ما فعلناه في غزة نعرف كيف نكرره في بيروت".

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خبير علاقات دولية: التصعيد في جنوب لبنان يتحمله الجانب الإسرائيلي

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إصابة عدد كبير من الإسرائيليين جراء قصف قرب حدود لبنان

وقال السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "تعودنا على تهديدات العدو الإسرائيلي وهذا الأمر لن يفلح مع المقاومة".

 

وأضاف: "إسرائيل أخلت عشرات القرى على امتداد الحدود مع لبنان"، موضحا: "تهديدات وزير الدفاع الإٍسرائيلي لن تنفع مع لبنان".

 

وأشار السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق،: "إسرائيل تعرف حجم رد المقاومة اللبنانية لذلك لم يلجأ لعدوان واسع النطاق"، مضيفا: "المقاومة اللبنانية ساهمت في تخفيف الضغط على غزة".

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