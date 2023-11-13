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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فض اعتصام رابعة.. اليوم إعادة محاكمة 14 متهما

صدى البلد

 تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".
 

فض اعتصام رابعة


وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى فض اعتصام رابعة.

وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام، تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين في فض اعتصام رابعة هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت القوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعى عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
 

فض اعتصام رابعة


وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات في قية  فض اعتصام رابعة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

فض اعتصام رابعة إطلاق النار اعتصام رابعة اعتصام إعادة محاكمة الدائرة الثانية إرهاب المستشار محمد حماد

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