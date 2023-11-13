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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب في غزة.. تعرف على تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة تاس الروسية، أن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة سيكون في صدارة ومركز الاهتمام خلال اجتماع لـ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الاثنين في بروكسل. 

وبحسب مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، فإن وزراء الخارجية سيناقشون أيضًا الوضع في الشرق الأوسط والخطوات المحتملة التي تتخذها بروكسل على المدى المتوسط.

وسوف يكون الصراع في أوكرانيا وجميع المخاوف المرتبطة به، بما في ذلك الدعم المالي والعسكري والضمانات الأمنية للبلاد، موضع تركيز رئيسي آخر في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للدبلوماسي الأوروبي: "ليس هناك ما يضمن مناقشة الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا اليوم الاثنين، حيث لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول الإجراءات الجديدة والمناقشات الداخلية مستمرة".

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتحدثون أيضًا عن الوضع في ناجورنو كاراباخ، وتحديدًا محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، فضلاً عن دعم الاتحاد الأوروبي لـ يريفان.

غزة حماس الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي بروكسل أوكرانيا روسيا أرمينيا اذربيجان ناجورنو كاراباخ

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