عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail.. وأفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 كاميرا 200 ميجا بيكسل.. أفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي


ينتظر الكثير من راغبي الشراء  فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.

 

بأبسط الطرق.. كيفية إزالة الخلفية فورًا من أي صورة على آيفون


يجعل نظام التشغيل iOS  الخاص بهواتف آيفون من السهل جدًا إزالة الخلفية من أي صورة على الفور، حيث  تم تقديم هذه الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 16 العام الماضي، حيث تعد الميزة واحدة من أفضل الميزات الخاصة بالصور على آيفون.

 

جوجل تستثمر مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية Character AI


كشفت تقارير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية الناشئة Character AI.

 

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهواتف شاومي القادمة Redmi K70

 

كشفت تسريبات جديدة تصميم ومواصفات هواتف Redmi K70 القادمة من شركة شاومي الصينية، والمُرشحة لأن تكون ضمن أفضل هواتف أندرويد للفئة المتوسطة، حيث تقدم الهواتف تحسينت وترقيات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة.  

 

الحصان الأسود.. سعر iphone 13 فى السعودية


تبحث عن جوال من الفئة المتوسطة بين إصدارات آبل المميزة وبسعر معقول، عليك خوض التجربة باقتناء جوال آيفون 13.

 

حساب واتساب WhatsApp في خطر.. فعل هذه الإجراءات فورًا


يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على العديد من الميزات للمستخدمين لتحسين الأمان، والتي يجب الالتزام بها خاصة مع زيادة مخاوف خصوصية البيانات، ولمنع المتسللين والمحتالين من سرقة البيانات الحساسة.

 

أحدث سعر لـ iphone 14 Pro فى الإمارات


لاشك أن فئة الـ برو فى عالم آيفون هى الأميز كما أن حجمها يجعلها محط اهتمام الكثيرين، ومن بين أميز إصداراها على الإطلاق وأقواها iPhone 14 Pro.

 

تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail


أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لمستخدميها، حيث أكدت الشركة على أنها ستبدأ في حذف الملايين من حسابات تطبيق البريد الألكتروني Gmail من الشهر المقبل كجزء من تحديث رئيسي للنظام الأساسي.  

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

تحذير أصحاب معاشات تكافل و كرامة | وصرف شهر نوفمبر الأربعاء المقبل

عرض البلاك فريداي.. خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخارق

بـ150 ألف جنيه.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في هذا الموعد

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش .. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13 نوفمبر 2023|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل

فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ