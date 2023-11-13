أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail.. وأفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ينتظر الكثير من راغبي الشراء فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.



يجعل نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون من السهل جدًا إزالة الخلفية من أي صورة على الفور، حيث تم تقديم هذه الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 16 العام الماضي، حيث تعد الميزة واحدة من أفضل الميزات الخاصة بالصور على آيفون.



كشفت تقارير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية الناشئة Character AI.

كشفت تسريبات جديدة تصميم ومواصفات هواتف Redmi K70 القادمة من شركة شاومي الصينية، والمُرشحة لأن تكون ضمن أفضل هواتف أندرويد للفئة المتوسطة، حيث تقدم الهواتف تحسينت وترقيات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة.



تبحث عن جوال من الفئة المتوسطة بين إصدارات آبل المميزة وبسعر معقول، عليك خوض التجربة باقتناء جوال آيفون 13.



يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على العديد من الميزات للمستخدمين لتحسين الأمان، والتي يجب الالتزام بها خاصة مع زيادة مخاوف خصوصية البيانات، ولمنع المتسللين والمحتالين من سرقة البيانات الحساسة.



لاشك أن فئة الـ برو فى عالم آيفون هى الأميز كما أن حجمها يجعلها محط اهتمام الكثيرين، ومن بين أميز إصداراها على الإطلاق وأقواها iPhone 14 Pro.



أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لمستخدميها، حيث أكدت الشركة على أنها ستبدأ في حذف الملايين من حسابات تطبيق البريد الألكتروني Gmail من الشهر المقبل كجزء من تحديث رئيسي للنظام الأساسي.