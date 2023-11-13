أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail.. وأفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كاميرا 200 ميجا بيكسل.. أفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي
ينتظر الكثير من راغبي الشراء فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.
بأبسط الطرق.. كيفية إزالة الخلفية فورًا من أي صورة على آيفون
يجعل نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون من السهل جدًا إزالة الخلفية من أي صورة على الفور، حيث تم تقديم هذه الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 16 العام الماضي، حيث تعد الميزة واحدة من أفضل الميزات الخاصة بالصور على آيفون.
جوجل تستثمر مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية Character AI
كشفت تقارير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية الناشئة Character AI.
تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهواتف شاومي القادمة Redmi K70
كشفت تسريبات جديدة تصميم ومواصفات هواتف Redmi K70 القادمة من شركة شاومي الصينية، والمُرشحة لأن تكون ضمن أفضل هواتف أندرويد للفئة المتوسطة، حيث تقدم الهواتف تحسينت وترقيات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة.
الحصان الأسود.. سعر iphone 13 فى السعودية
تبحث عن جوال من الفئة المتوسطة بين إصدارات آبل المميزة وبسعر معقول، عليك خوض التجربة باقتناء جوال آيفون 13.
حساب واتساب WhatsApp في خطر.. فعل هذه الإجراءات فورًا
يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على العديد من الميزات للمستخدمين لتحسين الأمان، والتي يجب الالتزام بها خاصة مع زيادة مخاوف خصوصية البيانات، ولمنع المتسللين والمحتالين من سرقة البيانات الحساسة.
أحدث سعر لـ iphone 14 Pro فى الإمارات
لاشك أن فئة الـ برو فى عالم آيفون هى الأميز كما أن حجمها يجعلها محط اهتمام الكثيرين، ومن بين أميز إصداراها على الإطلاق وأقواها iPhone 14 Pro.
تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail
أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لمستخدميها، حيث أكدت الشركة على أنها ستبدأ في حذف الملايين من حسابات تطبيق البريد الألكتروني Gmail من الشهر المقبل كجزء من تحديث رئيسي للنظام الأساسي.