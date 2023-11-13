فلسطين تطالب بفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها على معبر رفح فقط

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، البوم الإثنين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم.

كما طالب اشتية في كلمه له خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، بفتح ممرات إغاثة أخرى لقطاع غزة وعدم حصرها على معبر رفح البري فقط.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تنفيذ فوري لقرارات الجامعة العربية، خاصة تلك المتعلقة بالإغاثة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة.