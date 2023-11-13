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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يشاهد أغنية يوم جديد خلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أغنية بعنوان" يوم جديد "خلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023.
 

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التجارة البينية بين الدول الدول لا تتناسب، وأن مصر تسعي لتحقيق التجارة الحرة القارية، وأن هناك تعاون كبير بين دول القارة.

وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن هذا المؤتمر يتم للمرة الثانية في مصر، وهناك75 دولة، 1600 شركة عارضة.

ولفت إلي أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، ومصر تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر و التحول الرقمي، وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلي أن أعضاء الدول الافريقية وتسعى لإنشاء سوق قاري واحد يبلغ سكانه 1.3 مليار نسبة وناتج محلي  ناتج محلي 3.4 تريليون دولار.

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