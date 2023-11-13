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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدائق بلا أسوار تصل كروان زهور بورسعيد

لحى الزهور بمحافظة
لحى الزهور بمحافظة بورسعيد حدائق بلا اسوار تصل حديقة الكروان

لم يتوقف قطار مبادرة حدائق بلا اسوار في حي واحد فقط بمحافظة بورسعيد بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حي الزهور ،لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق في كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة «حدائق بلا أسوار» .

شهدت حديقة الكروان اعمال تطوير بمنطقة الجوهرة بحي الزهور ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، حيث أصبحت تضم أماكن جلوس ونافورات ولاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء على أعلى مستوى مما جعل مظهرها الجديد إضافة جديدة لأهالي حي الزهور لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا .

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وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل ازالة الاسوار واعادة تقسيم الاحواض لإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

لحى الزهور بمحافظة بورسعيد حدائق بلا اسوار تصل حديقة الكروان

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لقيت مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير حديقة الكروان استحسان الأهالي لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحديقة.

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