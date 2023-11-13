مفاوض الاتحاد الأفريقي يثمن مجهودات مصر بمعرض التجارة البينية

توجه مفاوض التنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالإتحاد الإفريقي، بالشكر لحكومة وشعب مصر لحفاوة الإستقبال منذ وصولهم إلى مصر، مثمنا مجهودات مصر التي استضافت معرض التجارة البينية.

وأضاف خلال كلمته اليوم ، بافتتاح الرئيس السيسي المعرض الإفريقي للتجارة البينية: “إن منطقة التجارة الحرة القارية لديها أجنحة خاصة بها، وهذا المعرض يعقد فى وقت تشوبه عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وأحداث أخري وتجزأة التجارة العالمية، وكل ذلك كان يدفعنا أن نعمل بمرونة”.

وتابع أن هذا المعرض يحتوي للعديد من المعلومات حول التجارة لدفع التجارة البينية الإفريقية وفقا للدول والحكومات، وهذا جزء من عملية التكامل حتي تمضي إفريقيا قدما نحو التنمية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعروضات المقدمة فى المعرض ومكان للعارضين، ومنهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة.