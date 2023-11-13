رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.. الصحفيين تتضامن مع الزملاء في رويترز والوفد

أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين فى كل من صحيفة الوفد، ووكالة رويترز للأخبار، فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل.

وتؤكد نقابة الصحفيين، ومجلسها تضامنها ودعمها الكامل لكل تحركات الزملاء للحصول على حقوقهم، فى مواجهة تعسف إدارى مستمر منذ شهور.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بالوفد، ولكل خطواتهم التصعيدية القادمة، التى أعلنها الزملاء خلال الاجتماع، الذى حضره خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة معهم بمقر الجريدة، بدءًا بالاعتصام ووصولًا للإضراب عن العمل حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالب الزملاء.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذى أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات - على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التى لا تتعدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته الدولة وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمنى محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.

وشدد المجلس، على أن مطالب الزملاء هى مطالب حد أدنى لا يجوز التراجع عنها بأى حال من الأحوال.

كما أعلن مجلس النقابة تمسكه بما شدد عليه نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع الزملاء بالوفد بأنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن توضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع الأجور فى الجريدة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، ومسئولى حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يُوقع عليها من الإدارة، على ألا يتخطى تطبيقها مدة 10 أيام من تاريخه.

فى نفس السياق، أكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للخطوات، التى اتخذها الزملاء فى وكالة رويترز ضد هيكل الأجور غير العادل بالوكالة، كما أكد دعمه الكامل للإضراب، الذى دعا له الزملاء يوم 23 نوفمبر القادم فى محاولتهم للحصول على حقوقهم، داعيًا إدارة الوكالة لسرعة الاستجابة، والتعامل الإيجابى مع مطالب الصحفيين.

وشدد نقيب الصحفيين ، على أن هذا الإضراب يأتى بعد مفاوضات دامت لشهور بين نقابة الصحفيين، والزملاء برويترز مع إدارة الوكالة لكنها لم تقدم حلولًا حاسمة لمشاكل الزملاء، مما دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بحضور ممثلين للنقابة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس نقابة الصحفيين رفع الحد الأدنى للأجور للصحفيين إلى 3 آلاف و500 جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات، تنفيذًا لقرار الدولة، والمجلس القومى للأجور، على أن يطبق القرار مع جميع عقود العمل، التى تُحرر بعد صدور القرار.

وكلف مجلس النقابة نقيب الصحفيين بمخاطبة كل المؤسسات لتطبيق القرار.