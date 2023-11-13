القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.