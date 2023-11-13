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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي شيحين والجبين جنوب لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن هناك قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي شيحين والجبين جنوبي لبنان.

يأتي ذلك ردا على،استهداف حزب الله استهدف موقع المرج الإسرائيلي قبالة بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام عربية، أن حزب الله استهدف قوة مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن قذيفتين صاروخيتين من طراز "هاون" أُطلقتا من لبنان.

وأضاف جيش الإحتلال ، أنه تم تفعيل تنبيه في منطقة الجليل ولكن الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها هاجمت "خلية مسلحة" في الأراضي اللبنانية ليلة أمس.

ومنذ اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان اشتباكات يومية تقريبا.

 وشاركت الحركة القوية المدعومة من إيران، حزب الله في معظم هذه الاشتباكات.

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