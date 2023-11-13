الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل، اليوم الإثنين أنه تم قصف مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق الصواريخ”.

وأكد حزب الله قصف عدة مستوطنات إسرائيلية و أماكن بها تجمعات للجنود، و أكد وجود إصابات بينهم.

وأفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، باستشهاد مصورها في غزة.

وفي نفس السياق، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشكل مؤقت ومتعدد وفتح ممرات إنسانية".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور إسرائيل يوم الخميس المقبل.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فإن تل أبيب تبذل جهودا لقدوم زعماء من أوروبا من أجل تقديم الدعم لإسرائيل في الحرب على غزة.