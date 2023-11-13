طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع لحزب الله داخل لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، إن طائرات سلاح الجو شنت اليوم غارات على مواقع لحزب الله داخل لبنان.

من جانبها قالت كتائب القسام، اليوم الاثنين، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب القسام، أنها استهدفت 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.