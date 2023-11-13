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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكر خاص لمصر.. بيان عاجل من روسيا حول إجلاء مواطنيها من غزة

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة ستستمر حتى يتم إجلاء جميع المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة من القطاع.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الأثنين، أن عمليات الإجلاء ستستمر بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية حتى إخراج جميع مواطنينا من قطاع غزة الذين لجأوا إلى البعثات الخارجية الروسية طلبا للمساعدة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تشكر ممثلي السلطات المصرية والإسرائيلية والقطرية والفلسطينية لمساعدتهم الفعالة في عملية الإجلاء من غزة.

وأضافت الوزارة إن عمليات إجلاء المدنيين من قطاع غزة تتم على مراحل، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية المحدودة لـ معبر رفح الحدودي مع مصر". 

وتابعت الخارجية الروسية: "في ظل ظروف الأعمال القتالية المستمرة في قطاع غزة، تم تقليص وقت تشغيل المعبر إلى بضع ساعات خلال النهار".

وأوضحت أنه تم عبور المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا وأفراد أسرهم الذين يطلبون المساعدة، ومعظمهم من النساء والأطفال، الحدود المصرية وتم نقلهم إلى القاهرة عن طريق النقل البري، ومن المقرر أن تنطلق رحلتهم إلى موسكو على متن طائرة وزارة الطوارئ الروسية اليوم".

وتنظم وزارة الطوارئ الروسية العمل على إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

وعبرت الدفعة الأولى من المواطنين الروس معبر رفح إلى الأراضي المصرية، حيث عبر 168 مواطنًا روسيًا نقطة التفتيش على مدار يومين، وقد التقى بهم موظفو وزارة الطوارئ الروسية وقدموا لهم المساعدة الطبية والنفسية.

وقال دانييل مارتينوف، مستشار وزير الطوارئ الروسي، اليوم الاثنين، في مقر العمليات بالقاهرة، إن أعضاء فرقة العمل التابعة للوزارة يستعدون للتوجه إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة لإجلاء مجموعة أخرى مكونة من 90 لـ 100 شخص روسي من المعبر.

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