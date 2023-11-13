عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير إسرائيل لدى روسيا: لا نضع شروطا للذين يتم إجلاؤهم من غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال سفير إسرائيل لدي روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي توافق على قوائم الأشخاص الذين يعبرون الحدود عبر معبر رفح، لكنها لا تضع حدودا يومية أو شروطا لعدد الأشخاص الذين يعبرون المعبر.

 

وأوضح بن تسفي في تصريحات إعلامية: "نحن ندرس القوائم واحدة تلو الأخرى التي تقدمها الدول، لكننا لا نقرر عدد الأشخاص الذين يمرون عبر نقطة عبر المعبر، وهذا ليس قرارنا، مصر سمحت بعبور 600-650 يوميًا".

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن 98 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح يوم الاثنين.

ويوم الأحد الماضي، عبرت الدفعة الأولى من المواطنين الروس معبر رفح إلى الأراضي المصرية، حيث عبر 168 مواطنًا روسيا نقطة التفتيش على مدار يومين. 

 

وقد التقى بهم موظفو وزارة الطوارئ الروسية وقدموا لهم المساعدة الطبية والنفسية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN إن أكثر من 800 مواطن أجنبي مروا عبر معبر رفح إلى مصر يوم الأحد، وهو أكبر عدد يمر عبر المعبر في يوم واحد منذ بدء عمليات الإجلاء من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول الحدودي، فإن هذه هي أول عملية إجلاء للمواطنين الأجانب منذ يوم الخميس، عندما غادر أكثر من 300 شخص غزة عبر المعبر.

فلسطين تطالب بفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها على معبر رفح فقط

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

روسيا إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي سفير إسرائيل لدى روسيا ألكسندر بن تسفي معبر رفح مصر وزارة الطوارئ الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

موضوعات متعلقة

فلسطين تطالب بفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها على معبر رفح فقط

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة

إدخال 84 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح إلى قطاع غزة

معابر غزة: 800 من مزدوجي الجنسية غادروا إلى مصر عبر معبر رفح

ترشيحاتنا

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ