سفير إسرائيل لدى روسيا: لا نضع شروطا للذين يتم إجلاؤهم من غزة

قال سفير إسرائيل لدي روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي توافق على قوائم الأشخاص الذين يعبرون الحدود عبر معبر رفح، لكنها لا تضع حدودا يومية أو شروطا لعدد الأشخاص الذين يعبرون المعبر.

وأوضح بن تسفي في تصريحات إعلامية: "نحن ندرس القوائم واحدة تلو الأخرى التي تقدمها الدول، لكننا لا نقرر عدد الأشخاص الذين يمرون عبر نقطة عبر المعبر، وهذا ليس قرارنا، مصر سمحت بعبور 600-650 يوميًا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن 98 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح يوم الاثنين.

ويوم الأحد الماضي، عبرت الدفعة الأولى من المواطنين الروس معبر رفح إلى الأراضي المصرية، حيث عبر 168 مواطنًا روسيا نقطة التفتيش على مدار يومين.

وقد التقى بهم موظفو وزارة الطوارئ الروسية وقدموا لهم المساعدة الطبية والنفسية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN إن أكثر من 800 مواطن أجنبي مروا عبر معبر رفح إلى مصر يوم الأحد، وهو أكبر عدد يمر عبر المعبر في يوم واحد منذ بدء عمليات الإجلاء من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول الحدودي، فإن هذه هي أول عملية إجلاء للمواطنين الأجانب منذ يوم الخميس، عندما غادر أكثر من 300 شخص غزة عبر المعبر.