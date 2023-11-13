في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

قال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN إن أكثر من 800 مواطن أجنبي مروا عبر معبر رفح إلى مصر يوم الأحد، وهو أكبر عدد يمر عبر المعبر في يوم واحد منذ بدء عمليات الإجلاء من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول الحدودي، فإن هذه هي أول عملية إجلاء للمواطنين الأجانب منذ يوم الخميس، عندما غادر أكثر من 300 شخص غزة عبر المعبر.

وعلى جانب آخر، أعلنت السفارة الروسية لدي مصر، الأحد، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، عن نجاح عملية إجلاء 70 مواطنًا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفقًا لوزراء الطوارئ الروسية، فإن أكثر من 60 مواطنًا روسيا يتواجدون حاليًا في أراضي مصر بعد عبورهم المعبر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الوزراء أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأمينهم بالطعام والماء، وسيتم نقلهم إلى القاهرة لتقديم المساعدة الإضافية واستعادة الوثائق الضرورية.