عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

إجلاء المواطنين الأجانب
إجلاء المواطنين الأجانب عبر معبر رفح

قال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN إن أكثر من 800 مواطن أجنبي مروا عبر معبر رفح إلى مصر يوم الأحد، وهو أكبر عدد يمر عبر المعبر في يوم واحد منذ بدء عمليات الإجلاء من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول الحدودي، فإن هذه هي أول عملية إجلاء للمواطنين الأجانب منذ يوم الخميس، عندما غادر أكثر من 300 شخص غزة عبر المعبر.

وعلى جانب آخر، أعلنت السفارة الروسية لدي مصر، الأحد، نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، عن نجاح عملية إجلاء 70 مواطنًا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفقًا لوزراء الطوارئ الروسية، فإن أكثر من 60 مواطنًا روسيا يتواجدون حاليًا في أراضي مصر بعد عبورهم المعبر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الوزراء أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأمينهم بالطعام والماء، وسيتم نقلهم إلى القاهرة لتقديم المساعدة الإضافية واستعادة الوثائق الضرورية.

معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة

إدخال 84 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح إلى قطاع غزة

مصر قطاع غزة روسيا وزارة الطوارئ الروسية غزة معبر رفح إجلاء المواطنين الأجانب إجلاء الأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

موضوعات متعلقة

معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة

إدخال 84 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح إلى قطاع غزة

معابر غزة: 800 من مزدوجي الجنسية غادروا إلى مصر عبر معبر رفح

عاجل|وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

إعادة فتح معبر رفح.. غدا

ترشيحاتنا

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

تضر بالأمن القومي.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على غلق وسائل إعلام أجنبية

اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

مستقر عند 30.95 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

عامر حسين: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب "رؤية فنية".. و "شيتوس" اختيار موفق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

ده فوتوشوب.. جلسة تصوير ل كارول سماحة تصغرها 20 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ