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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأطباء : وصول عدد متطوعينا لعلاج الجرحي والمرضى الفلسطينيين بـ غزة لـ 1800

لجنة الشئون الصحية
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

استعرض  الدكتور  أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الجهود التى تم إعدادها فى سبيل دعم الجرحي والمرضي من الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الراهنة داخل قطاع غزة.

ما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية

 

وقال الدكتور أسامة عبد الحي  خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان:أن وقت المحنة تحضر مصر لمؤازرة أشقائها ،لذلك كنا حاضرين منذ اندلاع الأزمة

وتم  التواصل  مع أجهزةالدولة المسئولة  والمكلفة من قبل القيادة السياشية لإدارة الأزمة .


و قال  الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تم التواصل  مع الهلال الأحمر المصري  وكذلك مسئول الاتصال  السياسيى بوزارة الصحة   وفتحنا باب التبرعات سواء المادية أو  العينية، فصلا عن تطوع العشرات من الأطباء فى كافة التخصصات .


 وأوضح قائلا : خلال أيام  معدودة وصل عدد المتطوعين من الأطباء لنحو  1800 طبيب وهم من  أعلي الكفاءات فى مصر سواء من شباب الأطباء  أو  الأساتذة الكبار فى كافة التخصصات  وكذلك هناك  اطباء يعملون فى الخارج تقدموا لتسجيل اسمائهم للتطوع .


وشدد نقيب الأطباء خلال جلسة الاستماع المنعقدة الأن بلجنة الصحة بمجلس النواب علي تدريب الأطباء المتطوعين للتعامل مع المناطق الخطرة ،فضلا عن توزيع السترات الحمراء الخاصة بالهلال الأحمر المصري ،وذلك فى أطار الاستعدادات بتقديم كامل الخدمة الصحية سواء داخل معبر رفح أو في قطاع غزة .


و لفت  نقيب الاطباء الدكتور أسامة عبد الحي قائلا :تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاطباء لتسجيل الاستنكار والأدانة للعمليات الوحشية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة .


و سأل  نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن مدى أمكانية تفعيل البند الثالث من قمة الرياض والخاص بضرورة كسر الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة .قائلا :كلنا مستعدين لتقديم الدعم والعون للشعب الفلسطيني .

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