أمطار متوسطة على وادي السعال في سانت كاترين .. صور

تعرضت منطقة وادي السعال التابعة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، لأمطار متوسطة، بعد تعرضها لتقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وغطت السحب سماء المنطقة.



قال علي عبد البصير، نائب مدينة سانت كاترين، إن الأمطار التي تساقطت على منطقة وادي السعال متوسطة، ولم تستغرق وقت طويل، لذا لم تسفر عن أي تجمعات من الاه على الطرق أو حدوث أ سيول.



وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الوحدة الحلية واصل رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وكافة الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس حار نهارًا، و لطيف ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس حار نهارًا، و لطيف ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية، واحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بوسط سيناء ومدن القناة.

المائية، واحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بوسط سيناء ومدن القناة.



وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، وبلغت درجة الحرارة درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 32 والصغرى 21، وفى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، و في طور سيناء الصغرى 21 والعظمى 28، وفى طابا الصغرى 20 والعظمى 28، وفي شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم ، أن حالة الطقس مستقرة بكافة المدن، وجميع الموانئ البحرية، والطرق الرئيسية والدولية تعمل بشكل طبيعي، ويجري التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن على مدار ال 24 ساعة، للتأكد من مجريات الأمور أول بأول، والتأكيد على متابعة مخرات السيول وتطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات والأجهزة الخاصة بمجابهة الطوارئ.



وأوضح البان، أنه جاري الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار رعدية خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري عن حدوث أي طوارئ.

امطار سانت كاترين

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