تقترب.. إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو الحرب الأهلية

قال الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، اليوم الإثنين، إن أوروبا ربما تقترب من حرب أهلية.

وأعرب ماسك عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في بريطانيا بين مواطني البلاد والمهاجرين، وتصريح أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".

وكتب ماسك علي منصة “إكس”: "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".

وفي وقت سابق، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية وإيران.

ونشر ماسك، “ميمًا” على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يسخر من نشر القواعد العسكرية الأمريكية حول إيران. وبحسب الميم، من المفترض أن إيران "تريد الحرب" لأنها "وضعت بلادها" بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال مدفيديف، في تعليقه: "بالضبط! ولكن هناك أيضًا روسًا يشكلون تهديدًا لكل شيء في العالم! لا تنسوا!".