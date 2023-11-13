رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

على مدار أكثر من شهر يعاني أبناء غزة، من إبادة وحصار وتهجير قسري يستهدف القطاع الذي يكون أغلب سكانه من الأطفال وهم في نفس الوقت أكثر الضحايا إضافة إلى النساء والشيوخ.

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من أطفال غزة بتحويل مكان مقصوف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع بروز الفجر إلى منطقة ألعاب، محاولين أن يحفظوا بأي حق لهم في الحياة.

“شعب جبار”.. هكذا وصف مصور مقطع الفيديو مايقوم به أطفال قطاع غزة محولين مكان استهداف الصاروخ داخل المدرسة إلى “زوحليقة”.

غزة اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الخدمة العامة شمال شرق قطاع غزة بالصواريخ.