شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

وجه الكاتب الأمريكي كورنيل ويست رسالة إلى أهل غزة.

كورنيل قال في رسالته: "إننا نقف متضامنين مع أي شخص يتعرض للاحتلال .. أي مقهور.. أي مظلوم.. ولهذا السبب نحن نركز على غزة في هذه اللحظة" بهذه الكلمات المؤثرة و بنبرة صوت انفعالية صادقة؛ عبر المفكر الأمريكي كورنيل ويست عن تضامنه مع الفلسطينيين رافضًا ما يحدث لها من اعتداءات و"إبادة جماعية".

مقاتلون من أجل الحرية

وأكد المفكر الأمريكي الذي يُعتبر أحد أهم المساهمين في الدراسات الأمريكية الأفريقية على تضامنه مع غزة في خطاب له مشيرًا إلى أن شعب فلسطين تعرض على مدار 400 عام للترهيب والاضطهاد والكراهية.

ولمتابعة المزيد حول رسالة المفكر الأمريكي إلى أهل غزة ودولته المؤيدة للإبادة الجماعية .. تابع الفيديو جراف التالي: