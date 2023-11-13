بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

"إننا نقف متضامنين مع أي شخص يتعرض للاحتلال .. أي مقهور.. أي مظلوم.. ولهذا السبب نحن نركز على غزة في هذه اللحظة" بهذه الكلمات المؤثرة وبنبرة صوت انفعالية صادقة؛ عبر المفكر الأمريكي كورنيل ويست عن تضامنه مع الفلسطينيين رافضًا ما يحدث لها من اعتداءات و"إبادة جماعية".

أكد المفكر الأمريكي الذي يُعتبر أحد أهم المساهمين في الدراسات الأمريكية الأفريقية على تضامنه مع غزة في خطاب له مشيرًا إلى أن شعب فلسطين تعرض على مدار 400 عام للترهيب والاضطهاد والكراهية وأنجب محاربون ومقاتلون من أجل الحرية جيل وراء جيل. كما أنه يتعرض الآن إلى "إبادة جماعية" فهناك 10 آلاف قتيل و 4000 طفل غالي فقدوا.

وقف إطلاق النار

وجه كورنيل ويست رسالة للحاضرين قائلًا "لا تدع أحد يخبرك أنك إذا أحببت الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين فأنت تكره أي شخص آخر.. فلا علاقة بين الاثنين" مضيفًا أننا لا نكره اليهود ولا نكره أخواتنا اليهود ولا نكره أشقائنا اليهود بل أننا نكره ونقمت "الاحتلال الإسرائيلي الشرس" وسط تسقيف حار من الحضور.

أظهر الفيديو الذي انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المفكر الأمريكي كورنيل ويست وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية قائلًا "نحن نكره ونقمت الحصار البغيض المفروض على غزة وأقل ما يمكننا القيام به في هذه اللحظة الموغلة في الوحشية هو وقف إطلاق النار."

دع المخدرات التي تتناولها جانبًا

بكلمات مؤثرة وجه كورنيل ويست رسالة موجعه إلى بلاده خلال كلمته قائلًا ومع ذلك فإن هؤلاء "الجبناء" في واشنطن يتحدثون عن هدنة إنسانية، فقط "دع المخدرات التي تتناولها جانبًا واستيقظ" انظر إلى إنسانية الإخوة والأخوات الفلسطينيين الأعزاء فالإمبراطورية الأمريكية لها "الصفاقة" في هذا المبنى أن تصوت ضد هدنة إنسانية بينما يتعرض إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الأعزاء للقصف مضيفًا "أي صنف من البلاد نحن؟.. أي نوع من الناس نحن؟".

وجه كورنيل ويست بعد ذلك رسالة لأهل فلسطين قائلًا "نوجه رسالة إلى الإخوة والأخوات والأشقاء الفلسطينيين في غزة بأنه لم يتم نسيانكم .. نحن نراكم .. نحن نركز عليكم .. نحن نهتم بأمركم "