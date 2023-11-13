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منوعات

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

بكلمات موجعه| مفكر
بكلمات موجعه| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل

"إننا نقف متضامنين مع أي شخص يتعرض للاحتلال .. أي مقهور.. أي مظلوم.. ولهذا السبب نحن نركز على غزة في هذه اللحظة" بهذه الكلمات المؤثرة وبنبرة صوت انفعالية صادقة؛ عبر المفكر الأمريكي كورنيل ويست عن تضامنه مع الفلسطينيين رافضًا ما يحدث لها من اعتداءات و"إبادة جماعية".

أكد المفكر الأمريكي الذي يُعتبر أحد أهم المساهمين في الدراسات الأمريكية الأفريقية على تضامنه مع غزة في خطاب له مشيرًا إلى أن شعب فلسطين تعرض على مدار 400 عام للترهيب والاضطهاد والكراهية وأنجب محاربون ومقاتلون من أجل الحرية جيل وراء جيل. كما أنه يتعرض الآن إلى "إبادة جماعية" فهناك 10 آلاف قتيل و 4000 طفل غالي فقدوا.

وقف إطلاق النار

وجه كورنيل ويست رسالة للحاضرين قائلًا "لا تدع أحد يخبرك أنك إذا أحببت الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين فأنت تكره أي شخص آخر.. فلا علاقة بين الاثنين" مضيفًا أننا لا نكره اليهود ولا نكره أخواتنا اليهود ولا نكره أشقائنا اليهود بل أننا نكره ونقمت "الاحتلال الإسرائيلي الشرس" وسط تسقيف حار من الحضور.

أظهر الفيديو الذي انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المفكر الأمريكي كورنيل ويست وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية قائلًا "نحن نكره ونقمت الحصار البغيض المفروض على غزة وأقل ما يمكننا القيام به في هذه اللحظة الموغلة في الوحشية هو وقف إطلاق النار."

دع المخدرات التي تتناولها جانبًا

بكلمات مؤثرة وجه كورنيل ويست رسالة موجعه إلى بلاده خلال كلمته قائلًا ومع ذلك فإن هؤلاء "الجبناء" في واشنطن يتحدثون عن هدنة إنسانية، فقط "دع المخدرات التي تتناولها جانبًا واستيقظ" انظر إلى إنسانية الإخوة والأخوات الفلسطينيين الأعزاء فالإمبراطورية الأمريكية لها "الصفاقة" في هذا المبنى أن تصوت ضد هدنة إنسانية بينما يتعرض إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الأعزاء للقصف مضيفًا "أي صنف من البلاد نحن؟.. أي نوع من الناس نحن؟".

وجه كورنيل ويست بعد ذلك رسالة لأهل فلسطين قائلًا "نوجه رسالة إلى الإخوة والأخوات والأشقاء الفلسطينيين في غزة بأنه لم يتم نسيانكم .. نحن نراكم .. نحن نركز عليكم .. نحن نهتم بأمركم "

@nejibaccouchi2023 *The speech of American philosopher Cornel West against the genocide in Gaza. Cornel West is one of the major contributors to African-American studies. After teaching at Harvard University, he was professor of religion and African-American history at Princeton University. *Le discours de philosophe américain Cornel West contre le génocide à Gaza. Cornel West est l'un des contributeurs majeurs des African-American studies. Après avoir enseigné à l'université Harvard, il est professeur de religion et d'histoire des Afro-Américains à l'université de Princeton. *كلمة الفيلسوف الأمريكي كورنيل ويست ضد الإبادة الجماعية في غزة. يعد كورنيل ويست من أهم المساهمين في الدراسات الأمريكية الأفريقية، درّس في جامعة هارفارد، قبل أن يصبح أستاذًا للديانات والتاريخ الأمريكي الإفريقي في جامعة برينستون. #palestine🇵🇸alger🇩🇿_maroc🇲🇦_tunusie🇹🇳 ♬ Ballade No. 1 / Chopin , Piano(1085794) - Noi m knot
غزة المفكر الأمريكي كورنيل ويست كورنيل ويست إبادة جماعية فلسطين

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