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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود ياسين جونيور يلفت الأنظار في مسلسل 55 مشكلة حب

جونيور
جونيور

لفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، والذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه وحبيب، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقمسة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة فيما تتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

قبل 55 مشكلة حب كان مسلسل الكتيبة 101، أحدث أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة. وتتناول أحداثه وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد فيها ياسين شخصية المجند أحمد صفوت. ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وعن مسيرته الصاعدة في السنوات الأخيرة نال محمود ياسين جونيور تكريماً كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما حصل على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2021 بدور مالك شقيق سيف الخديوي، فتوة المنطقة الذي يتورط في الكثير من الصراعات مع أطراف مختلفة، ويدفع مالك ثمن هذه الصراعات، وذلك ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.
 

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برع محمود ياسين جونيور في دور ابن البلد الرومانسي الحالم الذي يتناقض مع صفات والده القاسي والعنيف ذو الميول الانتقامية، ضمن أحداث مسلسل الفتوة الذي نافس بقوة في السباق الرمضاني 2020، وشارك ياسين في بطولته أمام النجم ياسر جلال ورياض الخولي، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، وإنعام سالوسة، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى. وبأداء مؤثر، جسد شخصية سلّام، الريفي الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة ويحلم بانتشال أسرته من الفقر، ويضحي بروحه من أجل هذا الحلم، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل زي القمر (حكاية أم العيال)، بطولة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق.

وأمام نرمين الفقي وصبري فوّاز، جسد ياسين شخصية أدهم، الابن المحب لأمه والذي يرفض تعنت والده معها ومعاملته العنيفة لها، من خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل إلا أنا (حكاية على الهامش)، وفي إطار من الإثارة والرعب، شارك ياسين في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك (ما يطلبه المستمعون).

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