عصام شيحة: أحداث غزة كشفت عوار منظمات حقوق الإنسان العالمية.. فيديو

علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف، على إقالة وزيرة الداخلية في بريطانيا بسبب غزة.

قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أحداث غزة كانت كاشفة لمنظومة حقوق الإنسان".

أضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف،: "هناك حالة غضب شديدة من جانب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على اعتبار أن ما حدث في غزة كان صادم لشعوبها قبل ما يكون صادم للرأي العام العالمي"، مؤكدا: "أحداث غزة كشفت عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم".



استكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا: ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم والتي أغمضت نظرها عن مجازر القطاع، معلقا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثبتت رغبة مصر في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.



وأشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف،: "الشعوب في الغرب لم تكن على يقين أن حكومتها تمارس الازدواجية في المعايير"، موضحا: "أحداث غزة كشف حقائق منظومة حقوق الإنسان حول العالم".

وتابع شيحة قائلا: منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت صامتة أمام تساؤلاتنا عليها بشأن موقفهم مما يحدث في قطاع غزة، خاصة ظهور عوارهم بمحاباتهم للظالم ضد المظلومين في قطاع غزة، ونسعى في مصر لتطبيق القانون والدستور.

أوضح عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من جنيف: "الذي حدث في إنجلترا من إقالة وزيرة الداخلية ليس جديدا والجديد هذا الصدام بين وزيرة الداخلية انتصارا للشرطة التي سمحت بحرية التظاهر".

