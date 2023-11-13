أخبار التكنولوجيا|أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023.. وخصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.



حظرت ميكروسوفت Microsoft مؤقتًا وصول الموظفين إلى ChatGPT من OpenAI بسبب المخاوف الأمنية.



هل تريد التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة محتوى TikTok الخاص بشخص ما ولكنك قلق من أن يعلم؟ أم أنك منشئ محتوى تريد معرفة ما إذا كان TikTok سيحذرك عندما يقوم شخص ما بعمل نسخ من عملك في شكل لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة؟



أصبحت مشكلة امتلاء مساحة التخزين على الهواتف الذكية واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها المستخدمون، حيث يتسبب ذلك في بطء أداء الهاتف، وعدم القدرة على تنزيل التطبيقات والألعاب الجديدة، أو حتى التقاط الصور ومقاطع الفيديو.



مع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف الذكية، أصبحت هواتف الفئة المتوسطة خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين. تقدم هذه الهواتف أداءً قويًا وميزات متقدمة بأسعار معقولة.



مع اقتراب البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.