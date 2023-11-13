أخبار التكنولوجيا|أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023.. وخصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
يقهر سامسونج.. خصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد
مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.
مخاطر أمنية.. ميكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT
حظرت ميكروسوفت Microsoft مؤقتًا وصول الموظفين إلى ChatGPT من OpenAI بسبب المخاوف الأمنية.
تيك توك بيعرف الشخص اللي خدتله سكرين شوت .. تفاصيل
هل تريد التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة محتوى TikTok الخاص بشخص ما ولكنك قلق من أن يعلم؟ أم أنك منشئ محتوى تريد معرفة ما إذا كان TikTok سيحذرك عندما يقوم شخص ما بعمل نسخ من عملك في شكل لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة؟
مشكلة الملايين.. إزاي تفضي أكبر مساحة على موبايلك؟
أصبحت مشكلة امتلاء مساحة التخزين على الهواتف الذكية واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها المستخدمون، حيث يتسبب ذلك في بطء أداء الهاتف، وعدم القدرة على تنزيل التطبيقات والألعاب الجديدة، أو حتى التقاط الصور ومقاطع الفيديو.
تستحق الشراء.. أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023
مع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف الذكية، أصبحت هواتف الفئة المتوسطة خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين. تقدم هذه الهواتف أداءً قويًا وميزات متقدمة بأسعار معقولة.
خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج
مع اقتراب البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.