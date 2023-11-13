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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر

أنتوني موديست
أنتوني موديست

تشهد الفترة الحالية، جدلا كبيرا من مشجعي القلعة الحمراء، حول جدوي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست والذي لم يقدم ما يشفع له حتي الآن.

ويعتبر البعض فشل المحترفين الأفارقة في الفترة الأخيرة في القطبين، لغزا ليس له تفسير، فالفرنسي موديست ليس الأول ولكن سبقه لاعبين كثر تفائل بهم الجمهور ولم يقدمو المستوي المطلوب وخلال التقرير التالي نعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لم ينجحو في إثبات ذاتهم مع القلعة الحمراء:

أوسو كونان

أوسو كونان

والذي تعاقد معه الأهلي بعد مستوي كبير قدمه مع غزل المحلة، إلا أنه لم ينجح في إثبات ذاته وغادر القلعة الحمراء لفريق مصر المقاصة ومن ثم طلائع الجيش قبل أن يعود إلي بلاده.

صلاح الدين سعيدو

تألق الأثيوبي صلاح الدين سعيدو بشكل لافت مع فريق وداي دجلة، الأمر الذي جعله محط أنظار القلعة الحمراء، لينتقل سريعا للأهلي ولكن يفشل في إثبات ذاته ومن ثم يستغني عنه الأهلي مغادرا للدوري الجزائري.

جون أنطوي

يعتبر جون أنطوي أكثر اللاعبين الذين قدموا أداءا رائعا في الدوري المصري مع مختلف الفرق فقد حصل علي هداف الدوري مع الإسماعيلي، وقبل ذلك كانت له مسيرة احترافية مع نادي الشباب السعودي ونجح الأهلي في ضمه من النادي السعودي
ولكن بعد انتقاله للاهلي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في الجزيرة..

وانتقل أنطوي من الأهلي للمقاصة موسم فتألق ومن ثم فعل النادي الفيومي بند الشراء وحصل علي اللاعب بشكل نهائي، لم يتوقف الأمر عند ذلك فتلقي اللاعب عرضا من بيراميدز لينتقل علي الفور للفريق  السماوي ويتألق ويصبح أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للإهداف.


لويس ميكيسوني

لويس ميكيسوني

إنضم الموزمبيقي لويس ميكسيوني  إلي القلعة الحمراء قادما من نادي سيمبا التنزاني، ولكن لم ينجح بعد موسمه الأول مع الفريق في إثبات قدراته ومن ثم يعود لفريقه القديم سيمبا.

أنتوني موديست

أنتوني موديست

آخر المنضمين للنادي الأهلي الفرنسي أنتوني موديست، ولم ينجح موديست في إقناع جماهير الأهلي حتي الآن رغم مشاركته في المباريات فلم يحرز سوي هدفين فقط هدف في كأس مصر وهدف في الدوري رغم أنه لاعب ذو سيرة ذاتية قوية ولكن لم يبث نفسه علي كتيبة كولر.

 

فريق مصر المقاصة غزل المحلة طلائع الجيش أوسو كونان أنتوني موديست

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موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر


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