خرج باكيا.. لاعب مصري يتلقى نبأ وفاة نجله أثناء مباراة كرة قدم

دخل اللاعب على محمود محمد الشهير “بورك”، في حالة من الحزن والأسى عقب تلقيه نبأ وفاة نجله بعد إجهاض زوجته فى الشهر الثامن أثناء اللعب فى مباراة فريق سنورس مع نادي بني سويف الرياضي ضمن منافسات دوري القسم الثاني بالدوري المصري.

أثناء مباراة سنورس وبنى سويف ، هتفت جماهير سنورس للاعب “على ورك” لمحاولة مواساته فى وفاة نجله.

وطلب “ورك”، من مديره الفني الخروج واستبداله بلاعب آخر لكى يذهب للمشاركة فى دفن نجله، وقام حكم المباراة بالسماح للاعب بالخروج وسط بكاء شديد ومواساته من زملائه اللاعبين.

وكان اللاعب علي ورك ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول بنادي سنورس الرياضي بالفيوم، وأثناء المباراة سمع هتافات الجمهور التى تواسيه على وفاة نجله، ليخرج ورك فى الشوط الأول، ويقرر مدرب الفريق استبداله بلاعب آخر.