إصدارات هيئة الكتاب المصرية الأكثر مبيعا فى معرض الشارقة 2023 .. تفاصيل

كشف محمد الفقى رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الكتب الأكثر مبيعا فى معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023، بعد أن شهدت إقبالا كثيفا عبر أيام وفعاليات المعرض.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتسويق، أن من أكثر الكتب مبيعا بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب هى: "سلسلة الجوائز، كتب التراث، كتب المسر، كتاب تحسين الخط"، مضيفا كما كان هناك إقبالا كبيرًا على كتب الأطفال مثل سلسلة رؤية للنشىء، وسلسلة سنابل، وسلسلة رؤية للكبار" بمشاركة وزارتي الثقافة و الأوقاف والتى كانت جميه إصدارتها ضمن الأكثر مبيعا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الإقبال على جناح الهيئة كان يتزايد بشكل مستمر يوميًا، حيث أن الجناح به مجموعة منوعة من الإصدارات التى تقوم الهيئة على تنفيذها وتلبى كل الأذواق بمختلف المجالات، ومشاركتنا بمعرض الشارقة هى بالطبع مهمة وتأتى فى إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة الشارقة للكتاب.

جدير بالذكر أن معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023 اختتم فعالياته أمس بعد أن استضاف 108 دول عربية وأجنبية يمثلها 2033 ناشراً وعارضاً، يقدمون - خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، فى مركز إكسبو الشارقة - 1.5 مليون عنوان، فى الوقت الذى جمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب، كما شهدت دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات.

كما احتفى معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي رفع هذا العام شعار "نتحدث كتباً"، بكوريا الجنوبية ضيف شرف دورته الجديدة، بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا، كما قدم المعرض لأول مرة معرضاً تاريخياً بالتعاون مع جامعة كويمبرا البرتغالية، يضم 60 قطعة من المقتنيات الأثرية نادرة، ولتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، كما نظم المعرض ست مساحات تفاعلية تهدف إلى تثقيف وترفيه الزوار وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم