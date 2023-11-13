3 مليارات دولار.. فرصة ذهبية لدول القارة بمعرض التجارة البينية الإفريقية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتستهدف فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023» برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية؛ تعزيز فرص التجارة والاستثمار، والتى تستمر فعالياتها حتى بعد غد الأربعاء.

معرض التجارة البينية

كما يستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.

في هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي، أن أفريقيا تتمتع بقدرات اقتصادية وموارد طبيعية هائلة يجب استغلالها لدعم التجارة بين دول القارة الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال معرض التجارة البينية الأفريقي الثالث بالقاهرة اليوم الاثنين أن هذا الأمر لا يتطلب سوى التنسيق والتعاون الإيجابي بين الدول وبعضها البعض بمساعدة ودعم الشركات التي يمكنها القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بدعم ولعب دور إيجابي فيما يعود بالنفع على الشعب.

وتابع: أفريقيا لديها المهارات والقدرات، ولكن قد تكون هناك بعض العقبات والمشكلات التي تعيق هذا الأمر، ومصر مهتمة بالقيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات، وإطفاء الحرائق إذا لزم الأمر.

من جانبه توجه مفاوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالإتحاد الإفريقي، بالشكر لحكومة وشعب مصر لحفاوة الاستقبال منذ وصولهم، مثمنا مجهودات مصر التي استضافت معرض التجارة البينية.

وأضاف خلال افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي: “إن منطقة التجارة الحرة القارية لديها أجنحة خاصة بها، وهذا المعرض يعقد في وقت يشوبه عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وأحداث أخرى وتجزئة التجارة العالمية، وكل ذلك كان يدفعنا أن نعمل بمرونة”.

وتابع مفاوض التنمية الاقتصادية، أن هذا المعرض يحتوي العديد من المعلومات حول التجارة لدفع التجارة البينية الإفريقية وفقا للدول والحكومات، وهذا جزء من عملية التكامل حتي تمضي إفريقيا قدما نحو التنمية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعروضات المقدمة فى المعرض ومكان للعارضين، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة.

الهدف من معرض التجارة

تقام الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان ربط الأسواق الإفريقية وينظمها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي.

ويعقد المعرض في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر.

وأشار إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى زيادة سرعة التجارة البينية الأفريقية بين الدول الأفريقية وتوفير فرص ومكونات الاستثمار من خلال أكبر اتفاقية متاحة في القارة الأفريقية.

وأعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض التجارة البينية الإفريقية، عن توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات وصلت إلى ما يقرب إلى 3 مليارات دولار، وما تلاها من فرص تبادل تجاري تقدر بحوالي 10 مليارات دولار؛ الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.

من جانبه قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تلعب دورا هاما في تنشيط التجارة، وتعكس استضافة مصر لمعرض التجارة البينية للمرة الثانية دورها في خلق فرص مع الدول الإفريقية بما يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية.

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معرض التجارة البينية الإفريقية 2023 بالقاهرة، يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من خلال تحقيق شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع، وكذلك زيادة حركة التجارة البينية في قارة إفريقيا حيث يشارك في المعرض 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في كل الدول الأفريقية.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض التجارة البينية الإفريقية يعد خطوة جيدة للمضي قدما نحو مزيد من التكامل وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة ويساعد على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية، بما يساهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية.

جدير بالذكر، أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية أقل بالنسبة لإجمالي حجم تجارة هذه الدول مع الشركاء التجاريين من خارج القارة.

ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA" والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقية واحدة للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، والمساواة بين الجنسين والتصنيع، والتنمية الزراعية، والأمن الغذائي.

ما يوفره المعرض للقارة

وتأتي استضافة مصر لهذا المعرض في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات الإفريقية؛ حيث يشمل المعرض عددًا من الندوات الحوارية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدار الثلاثة أيام الأولى للمعرض يتم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تصل إلى 10 مليارات دولار الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.

وتعد هذه المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية، وتسعى إلى إنشاء سوق قارية واحدة يبلغ عدد سكانها حوالي 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.4 تريليون دولار.

كما ستسهم المنطقة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في قارتنا، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز التصنيع المشترك وبالتالي رفع القدرة التنافسية لإفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تسهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية للوصول إلى "صنع في إفريقيا" لتغزو الأسواق العالمية.