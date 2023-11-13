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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

وفاة الرضيعة البريطانية
وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة

في بدايات شهر أكتوبر الماضي، لاحظ مجموعة من الأطباء في مركز طبي بجامعة نوتنجهام ببريطانيا تدهور الحالة الصحية لطفلة رضعية رغم محاولات علاجها من مرضها الخطير (الميتوكوندريا) – حالة وراثية تستنزف الطاقة من خلايا الجسم –.

قرر مسؤولون المركز وقتها التقدم بطلب للمحكمة العليا للحكم بعدم ضرورة استمرارهم في علاج الرضيعة “إندي جريجوري ” صاحبة الـ  7 أشهر مدعيين أنه ليس من مصلحتها  لينفذ بالفعل حكم المحكمة لصالح المركز التابع للجامعة البريطانية.

الطفلة إندي 

خلال الساعات الماضية، أعلنت وفاة الرضيعة البريطانية  في مركز كوينز الطبي (QMC) في نوتنجهام بعدما  تم إيقاف أجهزة دعم الحياة عنها بأمر من المحكمة مبررين أنهم لا يستطعون فعل المزيد من أجل تحسنها من مرض الميتوكوندريا، وفقًا لما ذكرته “بي بي سي” نيوز.

وعلقت والدي الطفلة التي توفيت عمر 8 أشهر، دين جريجوري وكلير ستانيفورث: "نشعر بالتحطم، هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمحكمة لم تحرمها من فرصتها في العيش حياة أطول فحسب، بل حرمتها أيضًا من كرامتها لتتوفى في منزل العائلة الذي تنتمي إليه".

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة

وقالت شركة كريستيان كونسيرن، التي تدعم الأسرة، إنها علمت أن إندي تم نقلها إلى دار رعاية يوم السبت بواسطة سيارة إسعاف بمرافقة أمنية حيث تمت إزالة أجهزة دعم حياتها في دار العجزة وتم تزويدها بمزيد من التهوية.

وقال متحدث باسم مستشفيات جامعة نوتنغهام (NUH) NHS Trust، التي تدير مركز كوينز الطبي : “نشعر جميعًا بحزن عميق لوفاة إندي ونرغب في التعبير عن تعازينا القلبية لعائلتها في هذا الوقت الصعب جدًا، كانت هذه رحلة طويلة ومليئة بالتحديات بالنسبة لإندي ووالديها وجميع المعنيين، وهي طفلة لا تنسي”.

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة

معركة قانونية


يذكر أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، أطلق والدا إندي، من إلكستون، ديربيشاير،  إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز في إنجلترا، عددًا من التحديات القانونية في محاولة لإطالة عمر ابنتهما.

وبدعم من المركز القانوني المسيحي - وهي منظمة مرتبطة بمنظمة كريستيان كونسيرن - حاولت الأسرة إقناع المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الاستمرار في تلقي الرعاية.

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة

وقال الأخصائيون إنها كانت تحتضر، وكان العلاج الذي كانت تتلقاه يسبب لها الألم وكان بلا جدوى، لكن والديها اختلفا.

وفشل الزوجان أيضًا في محاولة نقل إندي إلى مستشفى في روما عندما منحت الحكومة الإيطالية الطفلة الجنسية الإيطالية في خطوة غير مثمرة تهدف إلى منع فصل أجهزة دعم الحياة عنها والسماح لها بالانتقال إلى إيطاليا.

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