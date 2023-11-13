فلسطين حرة.. 3 شعارات رددها المتظاهرون أمام قادة بريطانيا

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرات حاشدة للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث شارك فيها أكثر من 300,000 شخص، وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف في اقطاع غزة.

وأفادت شرطة لندن بضبط 126 شخصًا خلال اشتباكات مع المعارضين، ووفقا لموقع “روسيا اليوم” هتفت المظاهرات بشكل سلمي ورددوا شعارات "فلسطين حرة"، "وقف إطلاق النار الآن"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وجابت المظاهرة شوارع لندن بشكل سلمي، ورفع المشاركون شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للعنف، وتُعتبر هذه المظاهرة الأكبر حتى الآن في يوم الهدنة.

وقبل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بـ بريطانيا، انضمت مجموعة من المحتجين إلى وسط لندن بحجة حماية نصب تذكاري، لكن هاجم المتظاهرون الضباط الذين كانوا يحمون النصب التذكاري ويمنعون المتظاهرين المضادين من مواجهة المؤيدين للفلسطينيين.

وردد المحتجون هتافات معادية، مما أدى إلى إصابة 9 ضباط تلقوا العلاج في المستشفى، وأشارت الشرطة إلى أن المسيرة المؤيدة للفلسطينيين لم تشهد مثل هذا العنف، على الرغم من وجود مجموعة صغيرة تضم حوالي 150 شخصًا قامت بإطلاق الألعاب النارية وتم القبض عليهم بعد أن أصابت الضباط.