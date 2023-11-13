المصريين الأحرار بالحوامدية يناقش خطة التحرك وأولويات التلاحم الشعبي لتأييد الرئيس السيسي

عقد حزب المصريين الأحرار بالحوامدية، اجتماعا تنظيميًا، مع قيادات وأعضاء الأمانة لمناقشة خطة التحرك علي الأرض والتلاحم مع الشارع في إطار تحركات الحزب كعضو بالحملة الرسمية لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات 2024/2030.



ذلك بحضور المهندس مصطفي الخيال مساعد الأمين العام للحزب، والدكتور علاء عضو نائب رئيس الحزب، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، والمهندس محمد جمال عضو لجنه الابتكار، محمود أبو الدهب أمين قسم الحوامدية واللواء مجدي البلاصي، و عمرو هيكل الامين المساعد لمحافظة الجيزة.

وتحدث مساعد أمين المصريين الأحرار عن النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية على الصعيد الدولي والإقليمي و الإفريقي ودور القيادة السياسية الرشيدة في خطوات هادفة للدبلوماسية الرئاسية التي وضعت مصر في صدارة الأمم، فضلا عن التنمية المستدامة والتطوير الشامل الذى شمل كافة القطاعات المختلفة.

وتناول خطة التحرك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والذي يُشدد على التواصل المباشر مع الشارع عبر طرق الأبواب والتوعية بأهمية المشاركة في الاقتراع وهو حق دستورى اصيل وتأييد مسيرة الرئيس لاستكمال النجاحات التي تعبر بالوطن إلي بر الأمان.