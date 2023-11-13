"أبوعبيدة" يعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي .. ويكشف عن صفقة تبادل رهائن

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة، في بيان: “مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا”.

أوضح الناطق باسم كتائب القسام، أنه "كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة”.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين”.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، “بوقوع 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى”.