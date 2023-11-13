إدخال 161 شاحنة مساعدات إلى غزة وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية

أفادت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية، استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وذكرت المصادر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة، أنه جرى إدخال ١٦١ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخروج ٦٠٠ من المصريين ورعايا الدول الأجنبية من القطاع بمصر.