أثار جندي إسرائيلي يدعي يوآف أتزموني، 31 عاما حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية إثر نشره صورته بعلم المثليين مكتوبًا عليها “ باسم الحب” من قطاع غزة الذي يعاني من التصعيدات الإنسانية من قبل قوات الاحتلال على مدار أكثر من شهر.

صرح الجندي الإسرائيلي لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن وقوفه بفخر مع العلم الملون يعد تصرفًا شجاعًا وتحدي للقوانين والأعراف المناهضة للمثليين على الأرض الفلسطينية.

علم المثليين

وبدأ تداول الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع كما أعاد الحساب الرسمي لإسرائيل مشاركتها اليوم بعنوان: "أول علم فخر يُرفع في غزة".

وكشف الجندي الإسرائيلي الشهر الماضي عن خططه لوضع العلم المثلي على دبابته العسكرية أثناء قتاله ضد حماس، مدعيًا أن ذلك يجعله هدفًا أكبر للهجمات.

تعتبر إسرائيل الوحيدة التي تعترف بزواج المثليين منذ عام 2006 كما سمحت بتبني الأطفال عن طريق تأجير الأرحام في عام 2020.

بسبب علم المثليين.. جندي إسرائليلي يثير جدلًا من غزة