قصواء الخلالي: الإعلام العالمي سلبي في التعامل مع القضية الفلسطينية

رغم المظاهرات والمطالبات الشعبية بحق الشعب الفلسطيني

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الإعلام العالمي في حالة سلبية في التعامل مع القضية الفلسطينية بسبب تبنيه للجانب الصهيوني رغم المظاهرات والمطالبات الشعبية بحق الشعب الفلسطيني.





وأوضحت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن مصادر أكدت أن مصر ووساطتها والضغوط الدولية قد تؤتي بثمارها الفترة المقبلة بشأن الهدنة أو توقف العدوان على غزة.

وأضافت "قصواء الخلالي" أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للمصريين والدولة المصرية باعتبارها الحق التاريخي وحق الجوار والإنسانية.

وأشار قصواء الخلالي ، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من العالم المصري والعربي والعالمي بالقضية الفلسطينية، وشهد كل مكان العالم مظاهرات مع احتدام المشهد والقصف حالات الاستشهاد في قطاع غزة، والمستشفيات هناك في حالة توقف تماما، والخدمات الصحية متوقفة.

ولفتت إلى أن إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح مستمر، وكذلك عبور المصابين للمستشفيات المصرية، فمصر ما زالت تؤدي دورها، وهناك تفاعلات كبيرة منذ قمة مصر للسلام وصولا للقمة العربية الإسلامية.