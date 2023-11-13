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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

واتساب يتيح ميزة
واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين في واتساب

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لعدد كبير من المستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين على واتساب على هواتف أندرويد في نفس الوقت.

 

وقال تطبيق واتساب إن الميزة تعد مفيدة للتبديل بين الحسابات، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية، حيث لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين، أو القلق بشأن إرسال الرسائل من المكان الخطأ.  

 

وأوضح واتساب أنه لإعداد حساب ثانٍ، سيحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف ثانٍ وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM. 

 

وسيكون على المستخدمين فتح إعدادات واتساب، والنقر على السهم الموجود بجوار أسمائهم ، ثم النقر على "إضافة حساب"، حيث يمكن التحكم في إعدادات الخصوصية والإشعارات على كل حساب.

 

ونصح واتساب المستخدمين الذين يريدون الحصول على هذه الميزة باستخدام تطبيق WhatsApp الرسمي فقط، وعدم تنزيل النسخ المقلدة أو المزيفة كوسيلة للحصول على المزيد من الحسابات، وذلك من أجل رسائل آمنة وخاصة فقط عند استخدام تطبيق WhatsApp الرسمي.

 

وتعمل هذه الميزة على تبسيط إدارة ملفات تعريف واتساب المتعددة على جهاز واحد، حيث لن يحتاج المستخدمون إلى التبديل بين الحسابات عن طريق تسجيل الدخول والخروج بشكل متكرر أو الاحتفاظ بجهازين منفصلين.

 

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