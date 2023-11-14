فريد زهران: موقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق بين القوى الوطنية

تحدث المرشح الرئاسي فريد زهران، عن العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه يصعب أن نبدأ أي كلام سياسي فى مصر دون الكلام عن غزة، حيث تتعرض غزة لعدوان وحشي وقصف متكرر متعمد للمستشفيات وجرائم ينادي لها جبين الإنسانية.

وأضاف فريد زهران، في حوار مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك تواطؤ وصمت من الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا وأوروبا.

وأوضح فريد زهران، أن الغرب ويتحمل هذه الجريمة ونحن لا نملك الكثير ونملك تقديم التحية والدعم للشعب الفلسطيني، بذل مجهود مع الشعب الفلسطيني من خلال التواصل مع القيادات الفلسطينية في الداخل أو المؤتمرات التي نعقدها في الحملة الرئاسية نتحدث عن القضية الفلسطينية أو اللقاءات المتكررة مع السفراء للحديث عن القضية الفلسطينية وضرورة تدخل المجتمع الدولي.

صمود الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني سيمكنه من النجاة، وأقدم تقدير واجب وضروري للدور المصري في القيادة المصرية، فموقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق بين القوي الوطنية.