الغرف التجارية: تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في الشتاء بسبب فارق سعر الوقود

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الأعلاف هي المعول الرئيسي لصناعة الدواجن، وتمثل 70% من مدخلات الصناعة، وحينما ينخفض المدخل الرئيسي يتبعه مباشرة انخفاض سعر المنتج النهائي المتمثل في الدواجن.

وأضاف "السيد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك انخفاضاً حدث في سعر الدواجن، وهناك استقرار منذ أسبوعين في صناعة الدواجن، والسعر النهائي وصل إلى 67 جنيهاً، واليوم انخفض كبير في الأسعار ووصل إلى 61 جنيهاً في المزرعة.

تكلفة إنتاج الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في فصل الشتاء بسبب فارق سعر الوقود وهو ما يحتاج إلى الضبط.

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي المعنية بالأمصال واللقاحات والمتابعة، تتحرك في فصل الشتاء بطول وعرض البلاد لتحصين الحضانات وتحصين الدواجن على بالأمصال المناسبة.