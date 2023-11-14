عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في الشتاء بسبب فارق سعر الوقود

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الأعلاف هي المعول الرئيسي لصناعة الدواجن، وتمثل 70% من مدخلات الصناعة، وحينما ينخفض المدخل الرئيسي يتبعه مباشرة انخفاض سعر المنتج النهائي المتمثل في الدواجن.

وأضاف "السيد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك انخفاضاً حدث في سعر الدواجن، وهناك استقرار منذ أسبوعين في صناعة الدواجن، والسعر النهائي وصل إلى 67 جنيهاً، واليوم انخفض كبير في الأسعار ووصل إلى 61 جنيهاً في المزرعة. 

تكلفة إنتاج الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في فصل الشتاء بسبب فارق سعر الوقود وهو ما يحتاج إلى الضبط. 

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي المعنية بالأمصال واللقاحات والمتابعة، تتحرك في فصل الشتاء بطول وعرض البلاد لتحصين الحضانات وتحصين الدواجن على بالأمصال المناسبة.

الغرف التجارية قصواء الخلالي الدواجن شعبة الدواجن صناعة الدواجن توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

ترشيحاتنا

جويتريش يحذر: لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

الاحتلال يواصل جرائمه.. إصابات واعتقالات بحق الفلسطينيين واعتداءات بالسلاح للمستوطنين

يمكنك رؤيتها الليلة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء العالم

باحث: إسرائيل تريد تصفية 2.3 مليون فلسطيني في غزة ولا يهمها الأسرى

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ