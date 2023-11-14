خطوات الإدلاء الصحيح بالصوت في العملية الانتخابية.. أستاذ تنمية بجامعة الفيوم يوضح

كشف الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، خطوات مهمة للناخبين خلال الإدلاء بالصوت الانتخابي، قائلا “يجب الإدلاء بالصوت بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، ويجب أن تكون البطاقة بها خاتم اللجنة الفرعية”.

وقال صلاح هاشم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب أن يكون المواطن خلف الستارة المخصصة للادلاء بالصوت الانتخابي، وأن يتم وضع البطاقة الانتخابية في الصندوق المخصص لها.

إثبات الشخصية

وتابع أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، أنه يقوم الناخب بغمس الاصبع في الحبر الفسفوري ضمانا لعدم تكرار الأصوات، مع إثبات الشخصية في بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر متضمن بطاقة الرقم القومي.